Mithun Tarot Rashifal 1 September 2025: बेवजह धन खर्च ना करें, धैर्य बनाए रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 1 September 2025: अतीत में होने वाले नुकसान से वर्तमान में सबक लेने के प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रख सकते हैं. यदि किसी चीज या रिश्ते का खोने का डर बना हुआ है.तो उसे भय से खुद को बाहर निकले.

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Five of cups

जीवनसाथी के बेवजह शक करने की आदत से रिश्तों में कटुता आने लगी है.बार बार अपनी सफाई देने के बाद भी जीवनसाथी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हैं.इस स्थिति में धैर्य बनाए रखें.किसी बात की सफाई न दें.अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए.और कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें.कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी कुछ कर्मचारियों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं.इस कारण कार्य क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल बना हुआ हैं.सभी लोग अपनी अपनी नौकरी के स्थायित्व को लेकर चिंतित हो रहे हैं.ये समय आपके लिए सजग और सावधान रहने की सलाह दे रहा हैं.जो बातें पूर्व में हुई हैं.उनको भूलना बेहतर होगा.अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं.ताकि आगे भविष्य अच्छा हो सकें.अतीत से शिक्षा ले सकते हैं.यदि संबंध टूट गए हैं.अथवा विघटित हो गए हैं.तो उनका असर जीवन पर न पड़ने दें. अतीत में होने वाले नुकसान से वर्तमान में सबक लेने के प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रख सकते हैं. यदि किसी चीज या रिश्ते का खोने का डर बना हुआ है.तो उसे भय से खुद को बाहर निकले.

स्वास्थ्य: कंधे में दर्द बढ़ सकता है. किसी अच्छे फिजियोथैरेपिस्ट से मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: बेवजह धन खर्च करने की आदत आपको परेशानी में डाल सकती है. संचित जमा पूंजी को खर्च कर सकते हैं. 

रिश्ते: कई बार रिश्ते सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं.उनमें कोई भी संवेदना या भावनाएं शेष नहीं होती है.

---- समाप्त ----
