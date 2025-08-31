आज 31 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें,निरंतरता बढ़ाए रहें

मिथुन - कार्यक्षमता एवं कौशल को बल मिलेगा.शैली से सभी प्रभावित होंगे.योजनाओं में सक्रियता लाएंगे.आत्मविश्वास लक्ष्यों को समय से पूरा करने का प्रयास होगा.करियर व्यापार में सहजता बनी रहेगी.भेंट वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.सेवाक्षेत्र के विषयों में रुचि बढ़ेगी.संस्थागत मामले पक्ष में बनेंगे.सौदे समझौते गति लेंगे.स्वास्थ्य का ध्यान रखें.जिम्मेदारी निभाएं.परिश्रम से जगह बनाएंगे.कर्मठता बढे़गी.लंबित कार्यां को गति देंगे.आशंका बनी रहेगी.



नौकरी व्यवसाय- विविध मामलों में उतावली से बचें.लेनदेन में तेजी न दिखाएं.करियर व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखें.सहकार सहयोग की कोशिश बनी रहेगी.स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें.निरंतरता बढ़ाए रहें.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषय अपेक्षित बने रहेंगे.लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा.धनधान्य के मामलों में जोखिम न उठाएं.परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे.वरिष्ठों से भेंट होंगी.सेवाकार्यां में रुचि बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- आसपास का वातावरण रिश्तों के अनुकूल रहेगा.परिवार के लोगों का साथ सहयोग बना रहेगा.सभी प्रभावित होंगे.साथियों का समर्थन रहेगा.मन के मामले संवार पर रहेंगे.अपनों को सरप्राइज करेंगे.परिजनों का ख्याल रखेंगे.रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे.संबंधों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की खुशी बढ़ाएं.सबका ख्याल रखें.आदर सम्मान के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं.

शुभ अंक : 1 3 4 और 5

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण उूर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.विनम्र रहें.



