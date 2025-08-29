scorecardresearch
 

Feedback

आज 29 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 29 August 2025, Gemini Horoscope Today: आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. बुद्धि से जगह बनाएंगे. कार्य समय पर करने की सोच होगी. शीघ्रता से कार्य करेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - मित्रों के साथ समय व्यतीत करने में आनंद आएगा. अध्ययन व परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. शिक्षा व सूझबूझ से प्रदर्शन बेहतर बनाएंगे. व्यक्तिगत चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कार्यों को गति देगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. बुद्धि से जगह बनाएंगे. कार्य समय पर करने की सोच होगी. शीघ्रता से कार्य करेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- स्मार्ट वर्किंग से सकारात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. कौशल प्रदर्शन में सबका सहयोग मिलेगा. पेशेवर सहकार की भावना रखेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी चर्चा में उत्साह रहेगा. 

धन संपत्ति-- आर्थिक प्रयास बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. तेजी से निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवारेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. अड़चनें दूर होंगी. 

सम्बंधित ख़बरें

लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे 
मिथुन: मन की बेचैनी दूर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा 
गणेश चतुर्थी पर मिथुन राशि वाले आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे, करें ये खास उपाय 
मिथुन: वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी 
भवन वाहन के मामले हल होंगे, अति उत्साह और आवेश से बचें 

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने सुनने में सहज होंगे. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. अपनों से बड़प्पन का नजरिया रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मित्र संबंध मजबूती पाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक बना रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. उत्साही बने रहेंगे. 

शुभ अंक : 1 2 5 और 6

Advertisement

शुभ रंग : आसमानी
आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. मित्र बढ़ाएं. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement