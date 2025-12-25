scorecardresearch
 
आज 25 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 25 December 2025, Gemini Horoscope Today: मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. मामले पक्ष में रहेंगे.

मिथुन - भाग्य की प्रबलता से करियर कारोबार में उछाल रहेगा. साक्षात्कार में सफलता मिलेगी. बात को मजबूती से कह पाएंगे. भावनात्मक सहजता बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ंेगी. कारोबार को इच्छित गति मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. संपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे. समझौतों को गति देंगे. कामकाज में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. विभिन्न कार्यों में आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संवार पाएगा. लाभ संवार पाएगा. धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. संग्रह पर फोकस रहेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता बल पाएगी. चर्चा में सहज बने रहेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास प्रभावी बनेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंट संवाद संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबसे सामंजस्य बढ़ाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 5 और 7

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. आस्था बढ़ाए रखें.

