आज 24 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: योजनाएं व प्रस्ताव जिम्मेदारों से साझा करेंगे, उचित फैसले लेंगे

मिथुन - आर्थिक वाणिज्य सकारात्मक बने रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग को अपनाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. वित्तीय कार्य सीख सलाह से आगे बढ़ाएंगे. सामाजिक विषयों में शुभता बनी रहेगी. भाईचारे पर जोर होगा. बंधुओं के साथ सुख से रहेंगे. वाणी व्यवहार में सक्रियता दिखाएंगे. सभी से सहज संबंध बनाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी. आलस्य का त्याग करें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार का वातावरण अनुकूल रहेगा. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्व की जानकारी जुटाएंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे. विस्तार में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संवार बना रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. तेजी से परिणाम पाने का प्रयास होगा. कामकाजी यात्रा संभव है. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. योजनाएं व प्रस्ताव जिम्मेदारों से साझा करेंगे. उचित फैसले लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में असरदार बने रहेंगे. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. बड़प्पन बनाए रहेंगे. कार्यशैली में सुधार होगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. आस्था और विवेक बढ़ाएं.

