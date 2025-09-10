scorecardresearch
 

आज 10 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: तर्क संवाद को महत्व देंगे, सफलता का भाव बढ़ेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 10 September 2025, Gemini Horoscope Today: अधिकारियों से भेंट होगी. आर्थिक वाणिज्यिक  प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

मिथुन - शासन और प्रबंधन के प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. खें. संपर्क संवाद पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. भेंटवार्ता बनाए रखें. पूरी जांच पड़ताल के बाद ही निर्णय लेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. योजनाओं में गति आएगी. सभी वर्ग के लोग सहयोगी होंगी. पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अधिकारियों से भेंट होगी. आर्थिक वाणिज्यिक  प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यां में तेजी बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. विभिन्न योजनाएं फलेंगी. कामकाज में सक्रियता रहेगी. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. तर्क संवाद को महत्व देंगे. सफलता का भाव बढ़ेगा.

धन संपत्ति- सत्ता के मामले हितकर होंगे. सफलता का प्रतिशत उूंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. इच्छित कार्य करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- खुलकर अपनी बात कह पाएंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. संवाद में असरदार रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. चर्चा संवाद में सरलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक :  1 और 5
 
शुभ रंग : हरा
आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. प्रबंधन संवारें.
 

