आज 9 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: व्यापार पर फोकस रहेगा, सक्रियता और प्रभाव में वृद्धि होगी

Aaj ka Mithun Rashifal 9 September 2025, Gemini Horoscope Today: नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्या में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन के कार्य बल पाएंगे.

मिथुन - प्रबंधन में सक्रियता व तेजी बनाए रहेंगे. वित्तीय लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. अनुकूलन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. विस्तार कार्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष व वरिष्ठ सभी सहयोगी होंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्या में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन के कार्य बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज मं स्मार्ट वर्क बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर कार्यों में इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. सक्रियता और प्रभाव में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- इच्छित सफलता बन सकती है. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सुख बना रहेगा. एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. सभी के संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. स्पष्टता और बड़़प्पन रखेंगे. लक्ष्य बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : पीच

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. सहकार का भाव रखें.
 

