आज 8 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे,भेंटवार्ता पर जोर रहेगा

मिथुन - भाग्य से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे. चहुंओर उच्चस्थिति बनी रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में गति बनाए रखेंगे. मित्रगण व भाई बंधु सहयोगी होंगे. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वरिष्ठों का सानिध्य रहेगा. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. सभी का समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. पुण्यलाभ में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. करीबियों का समर्थन बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- सहकारिता से व्यापार संवारेंगे. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. कामकाज में सुधार आएगा. पेशेवर प्रयासों में टीम वर्क व प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सफलता पर बल बना रहेगा. अपेक्षित परिणाम के संकेत हैं. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में नजदीकी व मिठास बढ़ेगी. भावनात्मक प्रयास बेहतर होंगे. मित्रता को को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. सुख साझा करेंगे. मन के मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों में सक्रियता आएगी. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी का विधिवत् ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. मनोबल बढ़ाएं.



