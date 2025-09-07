scorecardresearch
 

आज 8 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: चंद्र ग्रहण के संयोग में आज मिथुन राशि वालों को होगा लाभ, करें ये खास उपाय

Aaj ka Mithun Rashifal 8 September 2025, Gemini Horoscope Today: परिचितों करीबियों के साथ भ्रमण मनोरंजन में समय बिताएंगे. भाईचारा बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. जन सेवा की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे. विनम्रता रखेंगे.

मिथुन - समय उत्तरोत्तर सुधार पर रहेगा. दोपहर से परिस्थितियों में तेज सकारात्मक बदलाव होगा. तेजी से काम निकालेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. विविध विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे. कामकाज में स्थिति बेहतर होगी. विभिन्न प्रयासों में अपेक्षित गति बनी रहेगी. करियर व्यापार में उत्साह बढ़ेगा. पेशेवर यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान बढ़ेगा. वाणिज्यिक गतिविधियों को बल मिलेगा. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. संकोच कम होगा.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों एवं मित्रों का साथ उत्साहित रखेगा. परिचितों करीबियों के साथ भ्रमण मनोरंजन में समय बिताएंगे. भाईचारा बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. जन सेवा की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे. विनम्रता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्यों गति आएगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. सक्रियता लाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. धर्म अध्यात्म बढ़ाएं.

