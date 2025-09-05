आज 5 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले लेनदेन में दिखाएं सावधानी, अनुशासन अपनाएंगे

मिथुन - सादगी बनाए रखने का समय है. विवेक व विनम्रता से कदम आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्था की अनदेखी करने से बचें. दबावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है. करीबियों का सहयोग रहेगा. अपनों के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएंगे. आज्ञा अनुपाल और अनुशासन अपनाएंगे. करियर कारोबार में जोखिम नहीं उठाएंगे. कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्य में रुटीन संवारें. जरूरी लेनदेन को लंबित रखने से बचें. कार्य व्यापार में सतर्कता से आगे बढ़ें. अतिउत्साह न दिखाएं. ठगों से धूर्तों से सावधानी बरतें. अन्य के मामलों लापरवाही नहीं दिखाएं.

धन संपत्ति- कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सावधान बने रहेंगे. वित्तीय संग्रह संरक्षण में बेहतर रहेंगे. करीबियों की सलाह मानेंगे. शोध विषयों से जुड़ेंगे. प्रभाव सामान्य रहेगा. पेशेवर विषयों की सूझबूझ से आगे बढ़ें. सजगता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- कुल के लोग सहयोग देंग. परिवार के मामलों पर ध्यान देंगे. संबंधियों को साथ ले़कर चलेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. मन के मामलों में धीरज दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में सजग रहेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी से बचेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विश्वास बढ़ाएं.



