आज 2 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: विविध प्रयास फलेंगे, लाभ के मामले संवरेंगे

मिथुन - उद्योग को बल देने का प्रयास रहेगा. करियर व्यापार में आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. उपलब्ध अवसर लाभ उठाएंगे. परिवार में सहयोग का भाव रहेगा. नेतृत्च को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं को पूरा करेंगे. भूमि भवन के मामले हल होंगे. साझीदारी का प्रयास बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साझा प्रतिफल अच्छा रहेगा. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. विविध प्रयास फलेंगे. लाभ के मामले संवरेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी.

धन संपत्ति- चहुंओर प्रभावपूर्ण स्थिति का लाभ लेंगे. सहकारी कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. बड़ी सोच से महत्वपूर्ण मामले संवारेंगे. मामले लंबित नहीं रखेंगे. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों का साथ पाएंगे. प्रियजनों का समर्थन बढ़ेगा. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर रखेंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. रहन सहन को बल मिलेगा. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----