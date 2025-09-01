scorecardresearch
 

आज 1 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 1 September 2025, Gemini Horoscope Today: सहकार भाव से कार्य करेंगे. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएंगे. मेहनत और लगन से उचित परिणाम पाएंगे. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी.

gemini horoscope
मिथुन - करियर कारोबार में नियमितता व निरंतरता पर जोर बढ़ाएं. सेवोक्षेत्र से जुड़े पेशेवर अपेक्षा के अनुकूल प्रदर्शन करेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. व्यावसायिक अनुबंधों में रुचि बनी रह सकती है. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कर्मठता पर बल बनाए रहें. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. अनुशासन से आगे बढ़ें.

नौकरी व्यवसाय - कला कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. सहकार भाव से कार्य करेंगे. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएंगे. मेहनत और लगन से उचित परिणाम पाएंगे. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी.

धन संपत्ति- लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. कार्य प्रदर्शन नियंत्रित रखें. खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें. विपक्ष की सक्रियता बनी रहेगी. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन को टालें.

प्रेम मैत्री- मित्रों का साथ बना रहेगा. सहजता से बात रखें. संवाद में दबाव अनुभव हो सकता है. रिश्तेदारों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. व्यवहार में संवेदनशीलता बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ा रहेगा. नियम बनाए रखें.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तथ्य तर्क पर बल दें.
 

