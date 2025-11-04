Career Rashifal 4 November 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले किसी के लालच में न आएं, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को उचित अवसर पर पेशेवर निर्णय लेने चाहिए. प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी से बचें. लेनदेन के मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि होगी. करियर उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

वृष: वृष राशि के लोगों का चहुंओर प्रभाव बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में सुधार बना रहेगा. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. उधार दिया पैसा पुनः मिलने में सहजता रहेगी. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. पेशेवर सतर्कता बरतेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के सृजनात्मक प्रयासों से आर्थिक कार्य संवार पर रहेंगे. अपेक्षा से बेहतर शुरूआत रहेगी. विविध प्रयासों में सफल होंगे. करियर व्यापार में प्रतिभा और कौशल से जगह बनाएंगे. प्रदर्शन बढ़त पर बना रहेगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के व्यावसायिक लेनदेन पक्ष में बनेंगे. विविध प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वचन निभाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को करियर व्यापार में अनुशासन बनाए रखना चाहिए. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. तार्किकता बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचें. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को विविध विषयों में सक्रियता दिखानी चाहिए. कार्यक्षेत्र में शुभता और सामंजस्यता बढ़ी रहेगी. कामकाजी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल पर जोर बना रहेगा. करियर में गंभीरता बढ़ाएंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों के विविध मामलों में कारोबारी स्तर सहज होगा. विविध प्रयासों में उचित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में बड़ों व जिम्मेदारों से तालमेल रखें. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. करियर संवार पर रहेगा. कामकाज में सक्रिय होंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक कार्यों में सक्रियता बढ़ानी चाहिए. करियर व्यापार में सामंजस्य बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सकारात्मक प्रयासों में तेजी आएगी. लाभ और संवार को बल मिलेगा. कार्यों को लंबित नहीं रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों को महत्वपूर्ण मामलों में जिद जल्दबाजी से बचना चाहिए. प्रबंधन बढ़ा सकते हैं. कार्यों में उत्साह मनोबल रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर भरोसा बनाए रखेंगे. करियर में मजबूती लाएंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी बनी रहेगी.

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर कारोबार में जोखिम भरे फैसले लेने में जल्दबाजी से बचना चाहिए. कारोबारी मामले साधारण बने रहेंगे. निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे. जल्दबाजी नहीं करें. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़ाएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त होंगी. बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. सभी का साथ और समर्थन बना रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. अनुकूलन का लाभ लेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों का उद्योग व्यापार पर फोकस बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर कार्यों में इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. सक्रियता और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी.

