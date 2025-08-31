scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 31 August 2025: मकर राशि वालों को धन निवेश से अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 31 August 2025: काफी लंबे समय के इंतजार के बाद परिवार में किसी नन्हें मेहमान के आने की सूचना मिल सकती हैं. इससे सभी लोग काफी उत्साहित हैं. कुछ समय से परिस्थितियां आपके प्रतिकूल चल रही हैं.

मकर (Capricorn):-

Cards:- Three of cups

कुछ नए लोगों के साथ मित्रता कुछ महंगी पड़ रही हैं. ऐसे समय पुराने मित्र मिलकर आपको इस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं. आप परेशानियों से राहत मिलने की खुशी में मित्रों के साथ जश्न मना सकते हैं. काफी समय बाद पुराने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. कोई नए व्यवसाय की योजना पर भी बात कर सकते हैं. काफी लंबे समय के इंतजार के बाद परिवार में किसी नन्हें मेहमान के आने की सूचना मिल सकती हैं. इससे सभी लोग काफी उत्साहित हैं. कुछ समय से परिस्थितियां आपके प्रतिकूल चल रही हैं. इससे कार्यों में विलंब और मनचाही सफलता प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती हैं. कुछ नए बदलाव आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं. ये समय आगे बढ़कर कुछ चीजों में परिवर्तन लाने का हैं. हो सकता हैं, कि किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही हो. ये मुलाकात आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल सकती हैं.

स्वास्थ्य: कार्य का तनाव और बढ़ता वजन मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ रहा हैं. कुछ समय सभी कार्यों से दूर होकर खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: लंबे धन निवेश से अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं. अपने खर्चों को सीमित करें.

रिश्ते:प्रिय का किसी बात को छुपाना आपको अखर रहा हैं. सामने वाला आपको अभी कोई बात नहीं बता रहा हैं.

 

