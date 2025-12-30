Makar Tarot Rashifal 30 December 2025: व्यर्थ के लोगों के साथ रिश्ते सीमित करें, पैसों को सही जगह पर खर्च करें

मकर (Capricorn):-

Cards :- The Sun

किसी नए विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकते है. इससे भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो सकती हैं. प्रिय का विवाह के लिए इनकार परेशान कर रहा है. सामने वाले के ज़िद्दीपन और हावी होने की कोशिश पहले से ज्यादा बढ़ने लगी हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. जो काफी फायदेमंद साबित होंगे. परिवार में किसी नन्हें शिशु का आगमन हो सकता हैं. नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है. पूर्व की किसी कड़वी याद के चलते स्थान परिवर्तन करें.

और पढ़ें

नए स्थान पर उन कड़वी यादों को भुला सकते है. ऐसा आपको विश्वास है. अपने विचारों और ऊर्जा को नए कार्यों में लगाएं. व्यर्थ के लोगों के साथ रिश्ते सीमित करें. पैसों को सही जगह पर खर्च करें. अनजान लोगों के साथ आत्मीयता न बरतें. अचानक से आए आर्थिक खर्चों से परेशान हो सकते है. विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन लाएं.

स्वास्थ्य:अपनी सेहत को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता न करें. निश्चिंतता बीमारी की सबसे बड़ी दवा है.

आर्थिक स्थिति: धन से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है. जल्द ही अच्छा धनलाभ हो सकता है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में गलतफहमियां दूर कर सकते है.

---- समाप्त ----