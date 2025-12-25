scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 25 December 2025: मकर राशि वालों के सभी कार्य होंगे पूरे, सामने वाले की भावनाओं का करेंगे सम्मान

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 25 December 2025: बुरी तरह नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है. कार्यक्षेत्र में अपनी कार्य शैली में बदलाव ला सकते हैं. कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए कार्य कुशलता में नई तकनीकों का सहारा ले.

मकर (Capricorn):-
Cards:-The Magician

उम्मीद की जादुई दुनिया में गोते लगा सकते हैं.  जीवन में बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं. कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयास स्वयं ही करने पड़ेंगे. दूसरों पर निर्भरता आपके कार्यों की सफलता को प्रभावित कर सकती है.  जुए या सट्टेबाजी में धन निवेश न करें.  बुरी तरह नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है. कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य शैली में बदलाव ला सकते हैं. कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए कार्य कुशलता में नई तकनीकों का सहारा ले. कार्यों को पूरा करने के लिए श्रम के साथ बुद्धि और नीति की आवश्यकता पड़ सकती है.  अपनी योजनाओं का पुन: अवलोकन करें.  यदि कोई गलती बार-बार हो रही है . तो उस कार्य की सूक्ष्मता से जांचपरख करें.  प्रिय के साथ रिश्ते में दूरी कम करें. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ अच्छा वक्त व्यतीत करें. बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनदेखा न करें. 

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी रखें. लापरवाही से कार्य को पूरा करने का प्रयास चोट पहुंचा सकता है. 

आर्थिक स्थिति: बुरे व्यसनों से दूर रहें.  जुए या सट्टे में पैसा ना लगाएं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ मारपीट ना करें.  अपने व्यवहार में सभ्यता लाएं. 

