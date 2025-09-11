scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 11 September 2025: मकर राशि वालों का बढ़ेगा मानसिक तनाव, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 11 September 2025: सामने वाला आपके कार्य से आपका ध्यान भटकने के लिएआपको किसी अन्य रास्ते पर ले जा सकता है. अतीत में जो भी कुछ घटित हुआ हैं. उसको भूलने का प्रयास करें.

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of cups

किसी की झूठी बातों में आकर आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं सामने वाले की बातों की सच्चाई जाने बिना आप अपने करीबी व्यक्ति पर आरोप लगा सकते हैं. जिसके चलते वह आपसे दूरी बना सकते हैं. किसी की झूठी आशाओं और लुभावने बातों में आकर अपने कार्य को परिवर्तित नहीं कीजिए. सामने वाला आपके कार्य से आपका ध्यान भटकने के लिएआपको किसी अन्य रास्ते पर ले जा सकता है. अतीत में जो भी कुछ घटित हुआ हैं. उसको भूलने का प्रयास करें. यदि अतीत की यादों में उलझे रहेंगे. तो आगे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे. कोई पुराना रिश्ता जिससे आपको काफी पीड़ा मिल चुकी है. फिर से आपकी तरफ आ सकता ह. बार-बार उन गलतियों को ना दोहराएं. सामने वाला बदला हैं,कि नहीं. इसको जानने के लिए अपने दिल को चोट पहुंचाना जरूरी नहीं है. अपने आप को शांत और धैर्यवान बनाएं.

स्वास्थ्य: किसी नुकीली वस्तु से चोट लगने और लापरवाही के चलते उसका उपचार न करने के कारण वो बड़े घाव में बदल सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के खर्चीले स्वभाव के चलते काफी धन खर्च हो रहा हैं.

रिश्ते: किसी की बातों में आकर अपने पुराने रिश्तों पर शक ना करें. अगर आपको किसी भी तरह के शक की आशंका हो रही हैं . तो अपने प्रिय व्यक्ति से बात करें.

 

