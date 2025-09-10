scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 10 September 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 10 September 2025: किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना रहे. सामने वाले व्यक्ति या कर को अपनी समझ के अनुसार समझने का प्रयास आपके लिए बेहतर साबित होगा.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-

Cards :- justice

कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग न करें. किसी को भी डराने के लिए अनावश्यक शक्ति एवं बल का उपयोग ना करें. नौकरी से प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी दूसरे को परेशान करना बेहतर नहीं होगा. कार्य के प्रति निष्ठावान और समय का पाबंद नहीं होना आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है . अपने इन दिर्गुणों को दूर कर प्रयास कार्य को हलगाती दे सकता है. कार्य प्रतिशोध की भावना सही समय या गलत के विचार को दबा सकती है किसी से प्रतिशोध लेने से पूर्ण होने वाले मिलने वाले परिणाम का ध्यान रखना आवश्यक है. किसी किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना रहे. सामने वाले व्यक्ति या कर को अपनी समझ के अनुसार समझने का प्रयास आपके लिए बेहतर साबित होगा. न्यायालय में चल रहा कोई प्रकरण आपके पक्ष में होने की संभावना बन सकती है. बशर्ते आप उस प्रकरण में सही साबित हो. छल से यदि किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं . तो परिणाम आपके विपक्ष में ही जाएगा

स्वास्थ्य : पाचन संबंधी की समस्या के चलते भूख न लगना और अनिद्रा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर खुद को सही रखने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. नौकरी में मिली वेतन वृद्धि आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकती है. कहीं से धन की आवक हो सकती है.

रिश्ते : माता-पिता के साथ संबंधों में पहले से अधिक मजबूती आ सकती है . पूर्व में चले आ रहे सभी मतभेद सुलझाने वाले हैं. आप ऐसे भाइयों के साथ पैसे को लेकर तनातनी रहने की संभावना बन सकती है.

 

