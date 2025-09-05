scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 5 September 2025: मकर राशि वालों को हो सकता है बड़ा लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 5 September 2025: श्रम की लंबी यात्रा के बाद अब आपकी मंजिल निकट ही है. कुछ समय विश्राम करके अधूरा कार्यों को पूरा कर लेना आवश्यक है. जो आशाएं आपकी अभी पूरी नहीं हो पाएंगी. हो सकता हैं, कि वह कुछ चिंता में डाल दें.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn)

Cards:- Four of wands

जीवन में नया उल्लास और जोश महसूस करेंगे. कोई पुरानी महत्वकांक्षा पूरी हो सकती हैं. घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता हैं. जिसमें सभी लोग आपका सहयोग देंगे. जो कार्य अपने हाथ में लिया है. उसको पूरी तरह से सफल बनाएंगे. हो सकता हैं, कि किसी परियोजना के आरंभिक चरण में असफलता हाथ लगी हो. पर अब इस समय आप इस परियोजना में सफलता प्राप्त करने लग रहे हैं. आपके जीवन में स्थायित्व आने लग रहा है. अब पूर्व की भांति आप लक्ष्य हीन नहीं है. जल्द ही आपके कार्यों में गति आती नजर आएगी. आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर पाएंगे. यदि आप विवाह के लिए कोई उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश कर रहे है. तो वह भी जल्द ही पूरी होती नजर आएगी. श्रम की लंबी यात्रा के बाद अब आपकी मंजिल निकट ही है. कुछ समय विश्राम करके अधूरा कार्यों को पूरा कर लेना आवश्यक है. जो आशाएं आपकी अभी पूरी नहीं हो पाएंगी. हो सकता हैं, कि वह कुछ चिंता में डाल दें.

स्वास्थ्य: लंबे समय से किसी जटिल स्वास्थ्य समस्या से परेशान हो रहे थे. अब इस समस्या से बाहर आ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व की आर्थिक तंगी से अब बाहर आ रहे हैं. अचानक से कोई बड़ी धनराशि उपहार में मिल सकती हैं.

रिश्ते:पुराने मित्रों से हुई मुलाकात उत्साहित कर सकती हैं. किसी रोमांचक यात्रा की योजना बना सकते हैं.

 

