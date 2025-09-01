scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 1 September 2025: तनाव और वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 1 September 2025: यह पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन के जन्म जैसा होगा. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते को दूसरी बार मौका देने का प्रयास कर सकते हैं.पूर्व में इस रिश्ते में काफी तनाव और वैचारिक मतभेद बना हुआ था.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Hanged Man

 अचानक से आए परिवर्तनों ने आपको अचंभित कर दिया है. इनमें से कुछ परिवर्तन आपके नियंत्रण में नहीं होंगे. इस समय कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं.इस बात का अवश्य ध्यान रखिए. कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण होंगे. आपका निर्णय अच्छा हो या बुरा हो,लेकिन एक बार यदि आपने निर्णय ले लिया. तो उसके परिणाम आपको भोगने ही पड़ेंगे. उस स्थिति में पीछे कदम हटाना  आपके लिए संभव नहीं होगा.कार्य क्षेत्र में किसी भी सहयोगी के साथ प्रेम संबंध बनाना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता हैं.हो सकता हैं, कि आगे चलकर आपके खिलाफ कुछ अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैल जाए और आपके नौकरी छोड़ने की वजह बन जाए. कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं.जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल देंगे. यह पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन के जन्म जैसा होगा. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते को दूसरी बार मौका देने का प्रयास कर सकते हैं.पूर्व में इस रिश्ते में काफी तनाव और वैचारिक मतभेद बना हुआ था.

सम्बंधित ख़बरें

उधार वापस मिल सकता है, मौसम में बदलाव से तबीयत खराब हो सकती है 
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, दर्द आपको परेशान कर सकता है 
कठोर निर्णय ले सकते हैं,स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें 
शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं, रिशते बेहतर होंगे 
कीमती उपहार मिल सकता है,नई नौकरी की तलाश शुरू करें 
Advertisement

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें.रात के समय तेज गति से वाहन ना चलाएं.

आर्थिक स्थिति: दूसरों की देखा देखी व्यर्थ खर्च न करें. अपने धन का सही जगह पर निवेश करें. 

रिश्ते: किसी मित्र के विवाह में शामिल हो सकते हैं.पुराने मित्रों से मिलने का उत्साह देखते ही बनेगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement