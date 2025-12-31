scorecardresearch
 
आज 31 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले साल के आखिरी दिन यादगार पल बनेंगे, नपातुला जोखिम उठाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 31 December 2025, Capricorn Horoscope Today: मकर राशि वाले भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. मानसिक रिश्तों को बल मिलेग. प्रियजनों मित्रों व स्वजनों से भेंट होगी.

मकर - मित्रों के साथ सुख संवाद से समय बिताएंगे. हर्ष आनंद के अवसर बढ़ेंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रहेंगे. बौद्धिक प्रयासों को बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.घर में सुख सौख्य का वातावरण रहेगा. पेशेवर कार्या में पहल बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकतर क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सफल होंगे. जरूरी बात कहने में संकोच बना रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता बढाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- अपनों के साथ समर्थन से चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. अन्य का भरोसा व समर्थन पाएंगे. अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यों में उमंग उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों में पहल बनाए रखेंगे. हितलाभ में वृद्धि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत संवरेगा. कामकाजी गतिविधियां प्रभावी बनी रहेंगी. आर्थिक चर्चा संवाद प्रभावी बनेगा. नवकार्यों में उत्साहित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से मन की बात को खुलकर कह पाएंगे. संबंधियों में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. मानसिक रिश्तों को बल मिलेग. प्रियजनों मित्रों व स्वजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- यादगार पल बनेंगे. सभी के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

शुभ अंक : 2 5 7 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. तेजी बनाए रखें.

