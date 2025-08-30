scorecardresearch
 

आज 30 अगस्त 2025 मकर राशिफल: कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे, विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 30 August 2025, Capricorn Horoscope Today: प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे.

capricorn horoscope
मकर - करियर व्यापार में लाभ बढ़ाने में सफलता पाएंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक लाभ का समय है. पेशेवर कार्यां व अनुबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. भेंट में सहज संकोच दूर होगा. पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. लाभ संवार बढ़ा रहेगा. विविध कार्यां में गति आएगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- शासन से जुड़े जन मददगार होंगे. लाभ संवारने में आगे बने रहेगा. अधिकारीवर्ग का सानिध्य रखेंगे. कामकाजी विकास पर बल रहेगा. वित्त प्रबंधन का लाभ लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- मन की खुशी बढ़ेगी. इच्छित वातावरण का लाभ उठाएंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. चर्चा संवाद में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कार्यशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : काला

आज का उपाय :  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. समय का सदुपयोग बढ़ाएं.
 

