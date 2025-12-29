आज 29 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: अनावश्यक बहस से बचें, करियर व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा

मकर - घर का वातावरण सहज बना रहेगा. अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें. करीबियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें. निजी यात्राओं में रुचि रहेगी. कामकाज में लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जिद जल्दबाजी व अहंकार से बचें. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. करियर संबंधी विषयों में सफलता पाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- शासन से संबंधित कार्य संवार पर रहेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ व संकीर्णता को त्यागें. अनावश्यक बहस से बचें. करियर व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- जरूरी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर होगा. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है. लोभ न करें. भवन व वाहनादि के विषयों में रुचि रहेगी. लाभ पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में लोभ प्रलोभन व स्वार्थ में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- धूर्तजनों की बातों में आने बचें. निजी संबंध प्रभावित रह सकते हैं. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. भावावेश पर अंकुश बनाए रखें. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लें.



स्वास्थ्य मनोबल- जांच पर फोकस रखें. ढिलाई न से बचें. खानपान में सुधार लाएं. अपनों पर ध्यान देंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे. घर में साज संवार रहेगी. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : रक्तवर्ण

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----