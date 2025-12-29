scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 29 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: अनावश्यक बहस से बचें, करियर व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 29 December 2025, Capricorn Horoscope Today: शासन से संबंधित कार्य संवार पर रहेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ व संकीर्णता को त्यागें. अनावश्यक बहस से बचें. करियर व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - घर का वातावरण सहज बना रहेगा. अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें. करीबियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें. निजी यात्राओं में रुचि रहेगी. कामकाज में लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जिद जल्दबाजी व अहंकार से बचें. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. करियर संबंधी विषयों में सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- शासन से संबंधित कार्य संवार पर रहेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ व संकीर्णता को त्यागें. अनावश्यक बहस से बचें. करियर व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- जरूरी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर होगा. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है. लोभ न करें. भवन व वाहनादि के विषयों में रुचि रहेगी. लाभ पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में लोभ प्रलोभन व स्वार्थ में नहीं आएं.

सम्बंधित ख़बरें

मकर: धन संबंधी फैसले सोच समझ कर करें, नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें
लाभ में वृद्धि होगी,पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी
मकर राशि वाले पेशेवर सहकारिता बनाए रखेंगे, आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे
मकर: प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, कहीं दूर से शुभ सूचना मिलेगी
बड़प्पन दिखाएंगे, मेहमानों का सत्कार करेंगे

प्रेम मैत्री- धूर्तजनों की बातों में आने बचें. निजी संबंध प्रभावित रह सकते हैं. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. भावावेश पर अंकुश बनाए रखें. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लें.


स्वास्थ्य मनोबल- जांच पर फोकस रखें. ढिलाई न से बचें. खानपान में सुधार लाएं. अपनों पर ध्यान देंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे. घर में साज संवार रहेगी. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : रक्तवर्ण

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement