आज 29 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों का लाभ स्तर ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा

Aaj ka Makar Rashifal 29 August 2025, Capricorn Horoscope Today: प्रशासनिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. सत्ता का समर्थन पाएंगे. नेतृत्व बढ़ाने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य बना रहेगा. कार्यं में गति बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे.

मकर - औरों से सहयोग सहकार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. सहयोग सहकार की नीति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. चर्चा संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर होगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामले सुधार लेंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. 

नौकरी व्यवसाय- श्रेष्ठ कार्यं को आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. सत्ता का समर्थन पाएंगे. नेतृत्व बढ़ाने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य बना रहेगा. कार्यं में गति बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. 

धन संपत्ति-- सुखद सूचनाओं की प्राप्ति संभव होगी. लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा. आय अच्छी बनी रहेगी. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवार पर बने रहेंगे. भवन व वाहन की खरीदी करेंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में भावनात्मकता में वृद्धि होगी. चर्चाएं सफल होंगी. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मित्रता संबंध अनुकूल बने रहेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- परिवार का सहयोग रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. 

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. सहकार बढाएं. 
 

