आज 28 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: लाभ में वृद्धि होगी,पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी

मकर - कार्य व्यापार के विस्तार पर जोर देंगे.वाणिज्यिक गतिविधियां पक्ष में रहेंगी.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.खानपान बेहतर बनाए रखें.निवेश के अवसरों को बनाए रखेंगे.भाई बंधुजन व अन्य सभी प्रसन्न रहेंगे.कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाएंगे.पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे.कला कौशल को बल मिलेगा.सभी मामलों में शुभ परिणाम पाएंगे.करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा.सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे.वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे.उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.
नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्योंं को साधेंगे.करियर कारोबार में सक्रियता रखेंगे.लाभ अच्छा रहेगा.अवसरों को भुनाएंगे.व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे.वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.कार्ययोजनाएं गति लेंगी.
धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास संवार पर रहेंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.चर्चा संवाद को बल मिलेगा.लंबित मामलों में सक्रियता आएगी.लाभ में वृद्धि होगी.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.अधिकारियों से भेंट होगी.
प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों व करीबियों से चर्चाएं बढ़ाएंगे.मानसिक स्तर पर मजबूती बनाए रहेंगे.संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे.मित्रगण उत्साह बनाए रहेंगे.आदरभाव में वृद्धि होगी.सहयोग की भावना बढे़गी.प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.प्रियजन से भेंट होगी.भ्रमण पर जा सकते हैं.
स्वास्थ्य मनोबल- सहकारिता का भाव बढ़ेगा.पद प्रतिष्ठा पाएंगे.तेजी से कार्य करेंगे.सहयोग समर्थन रखेंगे.सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे.
शुभ अंक : 8 और 9
शुभ रंग : गहरा भूरा
आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.संपर्क बढ़ाए रखें.