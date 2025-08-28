scorecardresearch
 

आज 28 अगस्त 2025 मकर राशिफल: आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा, पैतृक विषयों पर जोर रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 28 August 2025, Capricorn Horoscope Today: योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. पैतृक विषयों पर जोर रहेगा.

मकर - शासन के कार्यों को बखूबी पूरा करेंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे. अपनों का साथ और सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. घर परिवार में आनंद रहेगा. व्यावसायिक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. प्रशासनिक विषयों को गति आएगी. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे. योजनागत कार्यों को गति देंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पद और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. करियर में उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. योजनाओं में तेजी रहेगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य पाने की कोशिशें तेज रखेंगे. योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. पैतृक विषयों पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर के लोगों का भरोसा बनाए रखेंगे. मन की बात मजबूती से रख पाएंगे. संबंधों में उत्साह और विश्वास दिखाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लोगों का साथ मिलेगा. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : लहसुनिया

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----
