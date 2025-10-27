scorecardresearch
 

आज 27 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: पेपरवर्क से समझौता न करें, स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 27 October 2025, Capricorn Horoscope Today: जिद में न आएं. बड़ों की सलाह से चलेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. आवश्यक कार्योंं में नीति नियम के अनुसार कार्य करेंंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

मकर - बजट के अनुरूप कार्य करें. लापरवाही की स्थिति में आर्थिक उलझन में आ सकते हैं. रिश्तेदारों से संबंध बेहतर होंगे. संबंधियों खर्च बढ़ा रहेगा. कार्यगति धीमी रहेगी. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में स्पष्टता बनाए रहें. जिद में न आएं. बड़ों की सलाह से चलेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. आवश्यक कार्योंं में नीति नियम के अनुसार कार्य करेंंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- दूर देश के विषय गति लेंगे. कार्यक्षेत्र में समता और न्याय पर जोर रखेंगे. सूझबूझ व सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे. बाहरी लोगों पर भरोसा कम होगा.

धन संपत्ति-  लेनदेन में संतुलन बढ़ाएं. लापरवाही व ढिलाई से लाभ प्रभावित होगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में पेपरवर्क से समझौता न करें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. विभिन्न विषयों में निरंतरता बनाए रख्ोंंगे.

प्रेम मैत्री- भेंटवार्ता में धैर्य से काम लेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. वादविवाद में उलझने से बचेंगे. संबंध सामान्य रहेंगे. मन के मामले साधारण रहेंगे. रिश्ते सुधार पर बने रहेंगे. धैर्य रखें. करीबियों का सम्मान करेंगे. जिद व अहंकार में नहीं आएंगे. विवेक व विनम्रता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्योंं पर फोकस बढ़ेगा. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. खानपान सात्विक रखें. भेंटवार्ता में सजग बने रहें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

शुभ अंक : 2 8 और 9  
शुभ रंग : गहरा भूरा
आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. विनम्र बनें.

