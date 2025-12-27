आज 27 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले पेशेवर सहकारिता बनाए रखेंगे, आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे

मकर - पेशेवर चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. सबका सहयोग बनाए रहेंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध आयोजनों से जुड़ेंगे. संस्कार एवं सभ्यता को बल देंगे. संचार क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. विनम्रता से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सहकारिता बनाए रखेंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर स्थिति रहेगी. टीम भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. व्यवसाय में तेजी आएगी. सकारात्मकता का लाभ लेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. साहस बढ़ा रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- सबके साथ मिलकर रहेंगे. तालमेल बनाए रखने पर जोर होगा. मित्रों व बंधुओं से मिलकर आगे बढ़ेंगे. संबंधियों से सहयोग रखेंगे. मन के विषयों में उत्साह रहेगा. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन की बात सहजता से रख पाएंगे. साझा भावना बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-़ उत्साह से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या को नियमित रखेंगे.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : श्याम

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. समता का भाव रखें.

