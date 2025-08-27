scorecardresearch
 

आज 27 अगस्त 2025 मकर राशिफल: गणेश चतुर्थी पर आज मकर वाले हर कार्य में होंगे सफल, आर्थिक क्षेत्र में पाएंगे सुधार

Aaj ka Makar Rashifal 27 August 2025, Capricorn Horoscope Today: योजनाओं में गति बनी रहेगी. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे.

capricorn horoscope
मकर - भाग्य से अधिकांश मामले पक्ष में बने रह सकते हैं. साख संवार में बेहतर बने रहेंगे. सभी वर्ग के लोग सहयोग सहकार बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बातें जिम्मेदारों से साझा करेंगे. योजनाओं में गति बनी रहेगी. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय-  कार्य व्यापार में लाभ प्रभाव बना रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. पेशेवर वादों को पूरा करेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिफल बढ़त पर रहेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. भेंटवार्ता में सहज होंगे. करियर व्यवसाय के नए स्त्रोत बनेंगे. आर्थिक क्षेत्र में सुधार के संकेत हैं. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ बना रहेगा. अपनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूत होंगे. जरूरी निर्णय लेने में सहज होंगे. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. स्पष्ट व्यवहार रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 5 8 9  

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. वादा पूरा करें.

---- समाप्त ----
