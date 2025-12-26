आज 26 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: बड़प्पन दिखाएंगे, मेहमानों का सत्कार करेंगे



मकर - कुल कुटुम्ब के लोगों के साथ सुख संवाद बनाए रखेंगे. सपरिवार सुख सौख्य से रहेंगे. लोगों से भेंटचर्चा बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवर जन कार्यगति बढ़ाएंगे. घर में संस्कार एवं परंपराआें को बढ़ावा देंगे. सौजन्य वार्तां पर जोर रखेंगे. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. स्वजनों का आना बना रह सकता है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्य प्राप्त करेंगे. वचन वादा बनाए रखेगे. सामाजिक कार्योंं को बल देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आयोजन में शामिल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में शुभता का संचार बना रहेगा. कारोबार में साख सम्मान बढ़ेगा. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. जरूरी कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक संरक्षण बढ़ाएंगे. बचत व बैंकिंग में वृद्धि होगी. सग्रह पर ध्यान देंगे. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. मुख्यकार्योंं को प्राथमिकता में रखेंगे. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. सगे संबंधियों से भेंट होगी. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. घर में सुख सौख्य का वातावरण रहेगा. भेंट मुलाकात में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल को बढ़ावा देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी. व्यक्तित्व संवार पाएगा.

शुभ अंक : 2 5 6 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. भव्यता बढ़ाएं.

