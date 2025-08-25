आज 25 अगस्त 2025 मकर राशिफल: स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे, अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे

मकर - भाग्य की कृपा से सब ओर बेहतर स्थिति बनी रहेगी. धर्म और आस्था में वृद्धि होगी. मनोरंजक व धार्मिक यात्राएं बनाए रखेंगे. तेजी से कामकाज में सुधार आएगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उच्च शिक्षा पर बल रहेगा. विभिन्न मामलों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. लंबी दूरी का भ्रमण संभव है. रुटीन बेहतर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में सभी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर कार्यां से जु़डेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता रहेगी. करियर व्यापार को गति देंगे.

धन संपत्ति- जोखिम लेने का भाव बढ़ेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख सौख्य बनाए रहेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह के प्रयासों में उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 7 और 8

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. अध्यात्म बढ़ाएं.

