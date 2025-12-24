आज 24 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के विविध प्रयासों में गति आएगी, इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे

मकर - सृजनतात्मकता पर बल बना रहेगा. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में प्रभावी बने रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर रखेंगे मानसिक शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सूझबूझ व सहकारिता का भाव बल पाएगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. निजी संबंध बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार बेहतर बना रहेगा. विविध परिणाम अपेक्षा से रहेंगे. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कामकाजी वातावरण अनुकूल रहेगा. औद्योगिक कार्यों को गति देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. साझा पक्ष मजबूत बना रहेगा. समकक्षों का भरोसा पाएंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. साज संवाए एवं भव्यता बढ़ेगी. विविध प्रयासों में गति आएगी. तेजी बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा. सबसे तालमेल रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भावनात्मक संवाद में बने रहेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल पर जोर होगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. खानपान प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8 9

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सक्रियता बढ़ाएं.

