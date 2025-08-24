scorecardresearch
 

आज 24 अगस्त 2025 मकर राशिफल: पेशेवरता व निरंतरता बढ़ाएं, जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखें

Aaj ka Makar Rashifal 24 August 2025, Capricorn Horoscope Today: स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना करेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यां से बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी रखें.

मकर - समय की चाल साधारण स्थिति की सकेतक है. सामान्य बातों व सीखों को अनदेखा न करें. सूझबूझ और सजगता से कार्य संवारें. करियर व्यापार में सूझबूझ से कदम आगे लें. अपरिचित लोगों की बातों व बहकावे में आने से बचें. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना करेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यां से बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी रखें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में लापरवाही न बरतें. जोखिम से बचें. प्रलोभन में आने की गलती न करें. बड़ों की सीख सलाह मानें. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखें. पेशेवरता व निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखें.

धन संपत्ति- व्यवस्था का सम्मान बनाए रहें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ा रहेगा. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. परिस्थितियां साधारण बनी रह सकती हैं. प्रलोभन व प्रभाव में आने से बचेंं. बजट से चलें. बड़ों का सम्मान करें.

प्रेम मैत्री- अपने लोगों से संबंध सुधारने की कोशिश बढ़ाएंगे. जरूरी जानकारियां व सूचनाएं प्राप्त हांगी. वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर दें. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें.
 
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विक रहें. सजगता व तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ाए रहें.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सहकारिता की भावना रखें.
 

