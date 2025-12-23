scorecardresearch
 
आज 23 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले कामकाजी उम्मीदों को करेंगे पूरा, पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 23 December 2025, Capricorn Horoscope Today: अपनों को आदर सम्मान देंगे. विविध रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे. लाभ का स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जीवन स्तर सुधार पर पाएगा. धैर्य और सहजता बनाए रखेंगे.

मकर - पेशेवरों के साथ पूरी क्षमता और विश्वास से कार्य करेंगे. उम्मीदों को बनाए रखेंगे. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. अपनों को आदर सम्मान देंगे. विविध रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे. लाभ का स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जीवन स्तर सुधार पर पाएगा. धैर्य और सहजता बनाए रखेंगे. सृजन कार्य संवार पर रहेंगे. करियर में सुधार आएगा. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- अनोखी कोशिशों से लाभ और प्रभाव दोनों अर्जित करेंगे. कार्य व्यापार उम्दा बना रहेगा. नवकार्य की शुरूआत हो सकती है. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा और कौशल से सफलता पाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर हितलाभ बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय संतुलित रहेंगे. कामकाजी उम्मीदों को पूरा करेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. बचत पर जोर बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखकर बने रहेंगे. भेंटचर्चा में स्पष्टता रहेगी. प्रेम स्नेह के संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता आएगी. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. करीबियों में प्रभाव बनाए रखेंगे. संकोच घटेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा व संवाद में असरदार रहेंगे. वाणी व्यवहार सहज रहेगा. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सृजन पर बल दें. कल्पनाशीलता बढ़ाएं.

