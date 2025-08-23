आज 23 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर वालों के लाभ की संभावना बढ़ी रहेगी, आय अच्छी बनी रहेगी

मकर - धैर्य से लक्ष्य की ओर बढते रहें. अपनों के साथ महत्वपूर्ण संवाद आगे बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. परिवार वाले मदद को तत्पर रहेंगे. कामकाज में लापरवाही नहीं दिखाएं. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखें. अधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अनुबंधो में सजग रहेंगे. मितभाषी बने रहें.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न विषयों में धैर्य से काम लेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव रहेगा. व्यवस्था के अनुरूप सहज गति बनाए रहेंगे. योजनाएं पूर्ववत बनी रहेंगी. भेंटवार्ता में सतर्कता रखें.

धन संपत्ति- लाभ साधारण रहेगा. बचत की तुलना में निवेश गति लेगा. अप्रत्याशित घटनाक्रम बढ़ा हुआ रह सकता है. संरक्षण के प्रयासों पर जोर बढ़ाए रहें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर अमल में लाएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम में उतावली न दिखाएं. संबंधियों का साहस बनाए रखें. सूझबूझ व सहकार पर जोर देंगे. समय लेकर भेंट मुलाकात बनाए रखेंगे. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. संपर्क संवाद में सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. चर्चा में स्पष्ट रहें. चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूत बनें.

शुभ अंक : 4 5 और 8

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विवेक रखें.

