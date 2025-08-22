scorecardresearch
 

आज 22 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा

Aaj ka Makar Rashifal 22 August 2025, Capricorn Horoscope Today: श्रेष्ठ परिणाम पक्ष में बनेंगे. सफलता की राहें खुलेंगी. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा. भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे. लेनदेन में संवेदनशील रहेंगे.

capricorn horoscope
मकर - साझा मामलों में गति आएगी. उद्यमिता के क्षेत्र में प्रभावशाली रहेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधियों का सहयोग मिलेगा. कार्य में तेजी बनाए रखेंगे. सभी सहयोग की भावना रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकता है. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यों को समय पर करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम वर्क में उत्साह बनाए रखेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. पेशेवर संबंध संवारेंगे. औद्योगिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. निर्णय लेने में सहज होंगे. सहकारिता की भावना रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में इच्छित सफलता संभव है. कार्यक्षेज में स्थायित्व बढ़ेगा. श्रेष्ठ परिणाम पक्ष में बनेंगे. सफलता की राहें खुलेंगी. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा. भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे. लेनदेन में संवेदनशील रहेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी जीवन में मिठास बनी रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. प्रभावपूर्ण लोगों से भेंट होगी. संवाद संपर्क बढ़ेगा. चर्चाओं में सतर्कता बरतेंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. जिद अहंकार से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- मित्रगण मदद करेंगे. भावनात्मक पक्ष व स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. जिम्मेदारी निभाएंगे.

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : नेवी ब्लू

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. बड़प्पन रखें.
 

