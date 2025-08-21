scorecardresearch
 

आज 21 अगस्त 2025 मकर राशिफल: पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 21 August 2025, Capricorn Horoscope Today: व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी.नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा.साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा. 

मकर - साझा गतिविधियों में तेजी आएगी. कार्यक्षेर्त्र में टीम वर्क से परिणाम संवारेंगे. पेशेवर असरदार प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सहभागिता पर जोर बना रहेगा. उद्योग व्यापार में लाभ में वृद्धि होगी.आवश्यक कार्यां वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी.नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा.साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.कामकाज सामान्य रहेगा.सक्रियता में वृद्धि होगी.विभिन्न कार्यां में बेहतर रहेंगे.संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे.पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. 

धन संपत्ति- करियर व्यापार में वृद्धि होगी. सहकारिता में आगे होंगे. मदद की भावना को बल मिलेगा.करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे.स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे.संपत्ति के कार्यां में बेहतर परिणाम पाएंगे. 

लाभ संवार पाएगा, प्रभाव बढ़त पर रहेगा 

प्रेम मैत्री- घर में खुशियों का संचार रहेगा.दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी. विविध मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी.प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे.निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी.अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषय बेहतर रहेंगे.खानपान सात्विक रखें.व्यक्तित्व मजबूत रहेगा.उत्साह से कार्य करेंगे.अनुकूलन बढ़ेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.सक्रिय रहेंगे. 

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.वैचारिक दृढ़ता रखें. 

---- समाप्त ----
