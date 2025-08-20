scorecardresearch
 

आज 20 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले सूझबूझ व धैर्य से राह बनाएंगे, अनुशासन पर बल दें

Aaj ka Makar Rashifal 20 August 2025, Capricorn Horoscope Today: विरोधियों की कूटनीति से बचें. निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. धोखेबाजी कार्य प्रभावित कर सकती है. विवेक विनम्रता बनाए रहें.

मकर - करियर कारोबार अपेक्षा के अनुरूप् बना रहेगा. कामकाज में पेशेवरता बढ़ाएंगे. सूझबूझ व धैर्य से राह बनाएंगे. विरोधियों की कूटनीति से बचें. निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. धोखेबाजी कार्य प्रभावित कर सकती है. विवेक विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. नए लोगों पर भरोसा न करें. प्रतिक्रिया में तार्किकता बनाए रखें. कामकाज में फोकस बढाएं. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी मेहनत व कौशल पर जोर देंगे. विरोधियों की उपस्थिति बनी रहेगी. कारोबार में रुटीन रखें. अनुशासन पर बल दें. पेशेवरता बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. बहस विवाद से बचें.

धन संपत्ति- अनुभवियों से सलाह लेंगे. ठगों से सजग रहें.ं लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढाएं. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता सजगता बढ़ाएं. नीतिगत मामलों में भावुकता से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे. अपनों की अनदेखी न करें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखें. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत पर ध्यान देंगे. रोग उभर सकते हैं. श्रमशीलता बनाए रहें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2 5 और 8

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. व्यर्थ सूचनाओं से बचें.

