आज 19 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले उधार के लेनदेने से बचें, स्वास्थ्य में सुधार होगा

मकर - कामकाज में सजगता बनाए रहेंगे. कर्मठता से स्थिति को साधेंगे. पेशेवरता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. धूर्तों से दूरी बनाएं. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. कौशल से जगह बनाएंगे. चालाक लोगों से दूरी रखें. लिखापढ़ी में सजग रहें. आत्मविश्वास बनाए रहें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर दें. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन व नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कला कौशल को बढ़ावा लिया. प्रतिभा प्रदर्शन में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी. कामकाजी पक्ष सामान्य रहेगा. जिद जल्दबाजी न दिखाएं. तथ्यों पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों में न आएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियां सामान्य से सहज रहेंगी. ठगों व धूर्तां की बातों में न आएं. श्रमशील बेहतर परिणाम पाएंगे. लगन से लाभ बढ़ाएंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. आय पूर्ववत् रहेगी. खर्च निवेश पर अंकुश रखेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से बनाकर चलें. मतभेद उभर सकते हैं. सहयोग का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. भावात्मक वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. दिखावे से बचेंगे. आत्मानियंत्रण रखेंगे. करीबियों का ख्याल रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- समभाव बनाए रखें. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. वाद संवाद का ध्यान रखेंगे. सावधानी बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. तर्क बनाए रहें.



