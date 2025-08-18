scorecardresearch
 

Feedback

आज 18 अगस्त 2025 मकर राशिफल: लाभ संवार पाएगा, प्रभाव बढ़त पर रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 18 August 2025, Capricorn Horoscope Today: शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - मित्रों के साथ भेंट संवाद के अवसर बढ़ेंगे. शाम से समय सामान्य बना रहेगा. करीबियों को वक्त देंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनो में सहकार की भावना रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक स्तर अच्छा बना रहेगा. जरूरी प्रशिक्षण पर जोर बढ़ाएंगे. अनुभवियों की सीख सलाह बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. विविध गतिविधियां में आगे रहेंगे. स्पर्धा को बढ़ावा देंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक तेजी बनी रहेगी. वित्तकार्यां से जुड़ाव बनाए रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. लाभ संवार पाएगा. प्रभाव बढ़त पर रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

मकर: महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, अपने खर्चों को कंट्रोल करें 
आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे, चर्चा संवाद फोकस रहेगा 
जन्माष्टमी पर मकर राशि वालों का लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, धनधान्य में वृद्धि होगी 
मकर: आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा 
मकर: कटु वाणी का प्रयोग ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशी को बढ़ाएंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से क्षण बिताएंगे. भ्रमण व मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. सबका साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य साधने पर बल होगा. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा और अभिषेक करें. शिक्षण बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement