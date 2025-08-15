आज 15 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे

मकर- स्वजनों के साथ समय बिताना भाएगा. भावनात्मक स्तर साधारण रहेगा. भय भ्रम व बहकावे की स्थिति से बचेंगे. घर परिवार के वातावरण साधारण रहेगा. प्रबंधकीय मामलों में संतुलन रखेंगे. अड़चनों का हल निकालेंगे. चर्चा संवाद में सावधानी बरतेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों को सुनने की आदत बनाए. मितभाषी बने रहें. निजता बल पाएगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सकारात्मकता का संचार बना रहेगा. सक्रियता सहजता दिखाएंगे. लाभ का प्रतिशत अनुकूल रहेगा. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. करियर में जिम्मेदारों साथ बना रहेगा.

धन संपत्ति- इच्छित वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. भवन वाहन में रुचि बढ़ेगी. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून का पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में उतावली न दिखाएं. महत्वपूर्ण संवाद में धैर्य से काम लें. भेंटवार्ता में सभी से सामंजस्य बनाए रखें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. बड़प्पन बनाए रखें. अन्य पर विश्वास बनाए रखें. मित्रों से भेंट होगी. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. संबंधियों से बनाकर चलें.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस से बचें. व्यक्तिगत उपलब्धियां पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. मितभाषी बने रहें. उत्साह रखें.

शुभ अंक: 5 6 और 8

शुभ रंग: वॉइलेट

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. स्वार्थ से बचें.

