scorecardresearch
 

Feedback

आज 12 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों का संपर्क, संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा, साख-सम्मान में वृद्धि होगी

Aaj ka Makar Rashifal 12 August 2025, Capricorn Horoscope Today: सामाजिक संवाव व चर्चा में सफल रहेंगे. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. भाईचारे पर जोर बनाए रखेंगे. साहस और पराक्रम से अपेक्षित राह बनाएंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर- बंधुवरों व सहकर्मियों का भरोसा बढ़ेगा. सामाजिक संवाव व चर्चा में सफल रहेंगे. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. भाईचारे पर जोर बनाए रखेंगे. साहस और पराक्रम से अपेक्षित राह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. विविध विषयों को गति देंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. पहल बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- संपर्क, संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. कारोबार में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. योजनाओं को गति देंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. विविध उपलब्धियां बढं़ेगी. लाभ के अवसर बने रहेंगे. जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

प्रेम मैत्री- संबंधों में विनम्रता व विवेक बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में आवश्यक निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. रक्त संबंधी सहयोग बनाए रहेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. प्रिय से भेंट होगी.

सम्बंधित ख़बरें

आज का मकर राश‍िफल 11 अगस्त: धन लाभ का योग है 
आज 11 अगस्त 2025 का मकर राशिफल: मकर राशि वाले सूझबूझ से कार्य करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा 
मकर राशिफल 10 अगस्त: महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, जानें कैसा रहेगा दिन 
चहुंओर लाभ बना रहेगा, उन्नति से उत्साहित रहेंगे 
करियर प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे, लक्ष्यों को साधेंगे 

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. संकोच में कमी आएगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.
 
शुभ अंक:  2 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: महाबली हनुमान जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. संवाद संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement