आज 11 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले सूझबूझ से कार्य करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा

मकर - घर में उत्सव आयोजन संभव है. मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. रहन सहन में साज संवार बढ़ाएंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़त पर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सुख सौख्य रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. भव्यता पर जोर रखेंगे. उत्सव आनंद बना रहेगा. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक विषयों में तेजी रहेगी. वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. बड़प्पन का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- बचत संग्रह पर फोकस होगा. धनवृद्धि में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा व संपत्ति के मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. प्रबंधन सहयोगी होगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परंपरागत विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार के लोगों व रक्त संबंधियों से भेंट होगी. रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे. सौंदर्यबोध बढे़गा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित हांगे. अपनों के लिए सहजता बनाए रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. विश्वास बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 8

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन रखें. तेजी बढ़ाएं.



