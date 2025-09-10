scorecardresearch
 

आज 10 सितंबर 2025 मकर राशिफल: सत्ता से जुड़ाव व प्रभाव बनाए रहेंगे, अवसरों का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 10 September 2025, Capricorn Horoscope Today: महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. तालमेल बनाए रखेंगे. विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखें.

capricorn horoscope
मकर - आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सभी से संपर्क संवाद संवारेंगे. वादविवाद से दूर रहेंगे. घरेलु मामले सामान्य रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता सजगता लाएं. स्वजनों पर आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. तालमेल बनाए रखेंगे. विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- सक्रियता से लक्ष्य साधने का समय है. पहल पराक्रम के प्रयास बनाए रखें. करियर कारोबार में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाण्ज्यिक विषयां में अच्छा करेंगे. संकोच दूर होगा.
धन संपत्ति- विभिन्न योजनाओं पर अमल बनाए रखेंगे. वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. वाणिज्यिक कार्यां को गति देंगे. प्राथमिकता सूची बनाएंगे. सत्ता से जुड़ाव व प्रभाव बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामले गति पाएंगे. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिश रखेंगे. स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत सामान्य रहेगी. नियमित जांच कराएं.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सामंजस्य रखें.

लेटेस्ट

