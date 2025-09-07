आज 7 सितंबर 2025 मकर राशिफल: चंद्र ग्रहण पर मकर राशि वालों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे

मकर - घर में सुखप्रद वातावरण बना रहेगा. रक्त संबंधों में अनुकूलता रहेगी. पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों में पहल रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे. साझा कार्यों में कार्यगति तेज रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- धन संपदा के मामले पक्ष में बनेंगे. विविध वित्तीय प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. धैर्य से काम कलेंगे. बैंकिंग मामले सकारात्मक रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा बना रहेगा. भावनात्मक मामले प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक विनम्रता से काम लेंगे. प्रभाव से बात रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : श्याम रंग

आज का उपाय : चंद्रग्रहण के सूतक के लगने से पहले धर्म कार्य पूरे करें. सूतक में सहज रहें. हरिनाम का भजन व जप करें. अतिश्रम से बचें. भोर में भगवान सूर्यदेव को को अर्घ्यं दें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----