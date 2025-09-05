scorecardresearch
 

आज 5 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के विविध विषय बेहतर रहेंगे, आर्थिक विषयों में गति आएगी

Aaj ka Makar Rashifal 5 September 2025, Capricorn Horoscope Today: घर परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. प्रियजनों की बातों पर अमल बढ़ाएंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मान सम्मान  बनाए रखेंगे.

capricorn horoscope
मकर - रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. विविध प्रयासों पर जोर बनाए रखेंगे. साहस व संपर्क से लाभ बेहतर होगा. आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. आधुनिक कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. लंबित मामले पक्ष में बनेंगे. विविध विषयों में तेजी आएगी. उत्साह से भरे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य बनाए रहेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी. आर्थिक विषयों में गति आएगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वांछित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कलात्मक कार्यों में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ सामान्य बना रहेगा. विविध विषय बेहतर रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. प्रसिदिध और बड़प्पन रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. आर्थिक पक्ष सुधार पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. प्रियजनों की बातों पर अमल बढ़ाएंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मान सम्मान  बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे. सौम्यता और भव्यता रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार मे न आएं. जोखिम के कार्य बढ़ेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा. निसंकोच सक्रिय रहेंगे. साझेदारी की भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. रुटीन संवारें.

