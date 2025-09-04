scorecardresearch
 

आज 4 सितंबर 2025 मकर राशिफल: कला कौशल में सुधार होगा, लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 4 September 2025, Capricorn Horoscope Today: सभी का मान सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे.हत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे.

मकर - कार्य व्यापार में उच्चता बनी रहेगी. रचनात्मक प्रयासों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संवाद पर जोर रहेगा. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आधुनिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी. व्यापार बढ़ाने की सोच रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. भव्यता बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता रहेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती बनाए रखेंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक से काम लेंगे. समन्वय रखेंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे. नवीन विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे.

शुभ अंक : 4 6 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. कल्पनाशीलता बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
