आज 3 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले मन के मामलों में सकारात्मकता रखेंगे, भावावेश में निर्णय नहीं लेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 3 September 2025, Capricorn Horoscope Today: बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से संभलकर आगे बढ़ने का समय है. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे.

मकर - करीबियों के साथ वक्त बिताने का भाव रहेगा. रिश्तेदारों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक चूक से बचें. आर्थिक सावधानी बनाए रखेंगे. दूर देश के कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता रहेगी. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से संभलकर आगे बढ़ने का समय है. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय-  वाणिज्यिक विषयों में उतावली न दिखाएं. लाभपक्ष सामान्य रहेगा. विविध विषयों में सहजता बनाए रखेंगे. नीति नियम में ढिलाई न दिखाएं. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाए रखें. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी.

धन संपत्ति- विदेश से व्यवसाय बढ़ा सकेंगे. बजट पर फोकस होगा. पेशेवर विषयों में दबाव रहेगा. खर्च निवेश पर जोर रहेगा. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयों में सजग रहें.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. मन के मामलों में सकारात्मकता रखेंगे. अपनों की कमियों को अनदेखा करेंगे. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता व अनुशासन बढ़ाएंगे. जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. रहन-सहन सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नम्रता बनाए रखें.

