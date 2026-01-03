आज 3 जनवरी 2026 मकर राशिफल: उधार के लेनदेन से बचें, खर्च पर नियंत्रण रखें

मकर - पेशेवर पक्ष पर सर्वाधिक ध्यान बनाए रखेंगे. मेहनत और कौशल से परिणाम संवारेंगे. विविध कार्य समय से पूरे करें. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय बढ़ाएं. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारेंगे. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. समता सामंजस्य से आगे बढें. जोखिम के कार्य न करें. संकोच का भाव बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति साधारण रहेगी. सेवाक्षेत्र से जुड़े व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. कामकाज में विरोधियों की सक्रियता रहेगी. अनुशासन से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यवस्था पर जोर देंगे. लापरवाही व अनदेखी से बचें. ठग सक्रिय होंगे. नुकसान उठाना पड़ सकता है. उधार के लेनदेन से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में भ्रम व बहकावे में नहीं आएं. जिद और अहंकार से बचें. अनजानों से दूरी रखें. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. उचित समय का इंतजार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण व नियम पालन रखें.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. तर्कशील रहें.

