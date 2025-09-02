आज 2 सितंबर 2025 मकर राशिफल: अतार्किक प्रलोभन में आने से बचें, करियर व्यापार पर फोकस रहेगा

मकर - सबको साथ लेकर चलें. करियर कारोबार में विनम्रता बनाए रहें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. लाभ पक्ष सुधार पाएगा. वित्तीय परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. रिश्तों में सुधार के प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्योंमें सहयोग सहकार रखेंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ें. खर्च पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले सधेंगे. सहज गति से आगे बढ़ें. कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन एवं कामकाजी चर्चा में धैर्य रखं. महत्वपूर्ण प्रयासो में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्य विस्तार के मामलों में दिखावे से बचेंगे. अतार्किक प्रलोभन में आने से बचें. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- पेशेवर उछाल में सजगता बढ़ाएंगे. निवेश पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. क्षमता से अधिक कार्यगत दबाव लेने से बचें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. नियमों का पालन करें.

प्रेम मैत्री- सतर्कता बनाए रहेंगे. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. रिश्तेदारों का साथ सहयोग बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संबंध सामान्य रहेंगे. मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तेदारी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- भार उठाने की भूल न करें. तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें.

शुभ अंक : 2 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धैर्य न छोड़ें.



